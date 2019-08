Exclusief voor abonnees Luxemburg wil cannabis legaliseren en handel zelf organiseren. Experts verwachten domino-effect in rest van Europa “Ook in België kan het snel gaan” Sam Ooghe

08 augustus 2019

17u28 6 Witte rook in Luxemburg: het land wil cannabis binnen de vier jaar volledig legaal maken. Recreatief gebruik is dan niet langer verboden, en de productie komt onder controle van de overheid. “Alleen zo blijft de drug veilig”, klinkt het bij de regering. “Het is een kwestie van volksgezondheid.” Experts houden rekening met een domino-effect in de rest van Europa.

Cannabis uit de illegaliteit halen: het was in december vorig jaar een van de grote beloftes van de nieuwbakken Luxemburgse meerderheid. De dwergstaat zou zo het eerste Europese land worden waar burgers totaal legaal cannabis zouden kunnen kopen. “Jonge mensen gebruiken toch al cannabis”, zegt minister van Volksgezondheid Etienne Schneider, socialist en de grote motor achter de legalisering. “Maar dat moet via de zwarte markt, waar de kwaliteit van de drugs onduidelijk is. We voeren wereldwijd al decennia hetzelfde beleid: criminaliseren. Maar mensen blijven toch drugs nemen. Het enige effect is dat drugs gevaarlijker worden. Legalisering is een kwestie van volksgezondheid.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis