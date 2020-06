Luxemburg test alle inwoners op Covid-19 JTO

20 juni 2020

19u25

Bron: Belga 4 In de strijd tegen het coronavirus gaat Luxemburg zijn totale bevolking testen. De autoriteiten willen zo een tweede golf van besmettingen voorkomen en verhinderen dat het land opnieuw op slot moet. Volgens hen is Luxemburg het eerste land in Europa dat het testen zo grondig gaat uitvoeren.

Elke dag is het mogelijk om 20.000 personen te testen in het kleine land met zijn ruim 600.000 inwoners. Voor de testen zijn zeventien plekken ingericht. Eerder was van de bevolking en de ongeveer 300.000 mensen die dagelijks het land binnenkomen om te werken al 10 procent getest op Covid-19.

Veelvuldig testen

Voor de tests is 30 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat iedereen regelmatig wordt getest. De focus ligt in het begin op personen die veel in contact komen met andere mensen, zoals verplegend personeel, agenten en horecamedewerkers. Zij worden om de twee weken getest.

Tot nu toe zijn in Luxemburg ongeveer 4.100 personen positief getest en er zijn 110 coronapatiënten bezweken aan dit virus.