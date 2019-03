Luxemburg sluit akkoord met China en stapt ook in Nieuwe Zijderoute IB

28 maart 2019

04u10

Bron: ANP 0 Luxemburg heeft een akkoord gesloten met China over de Nieuwe Zijderoute. Premier Xavier Bettel tekende vandaag een deal voor een rol in het omvangrijke Chinese infrastructuurproject.

Het akkoord van Luxemburg volgt een week nadat Italië, als eerste grote westerse mogendheid, een overeenkomst sloot over de Nieuwe Zijderoute met de Chinese leider Xi Jinping. De groeiende Chinese invloed wordt in het westen met argusogen bekeken.

“De ondertekening van dit akkoord is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Chinees-Luxemburgse betrekkingen en in onze samenwerking op economisch, commercieel, academisch en cultureel niveau, zoals die van onderzoek en ontwikkeling”, aldus de reactie van premier Bettel.