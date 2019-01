Luxekoning Bernard Arnault werd gisteren in één klap 3,7 miljard euro rijker. Zijn geheim: nooit solden LH

31 januari 2019

15u04

Bron: Bloomberg 7 Terwijl de Franse ‘gele hesjes’ voor de elfde zaterdag op rij protesteerden voor meer sociale gelijkheid, kon Bernard Arnault, ‘s werelds vierde rijkste persoon en topman van de grootste luxeholding ter wereld, gisteren in een klap 3,7 miljard euro aan zijn indrukwekkend fortuin toevoegen. In zijn portefeuille zitten luxemerken als Louis Vuitton, Dior en Veuve Cliquot. Het geheim van het succes van die merken? Veel geld vragen en nooit meedoen aan solden.

Met Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH), de holding die ongeveer voor de helft in handen is van Arnault, gaat het beter dan ooit. LVMH boekte voor het eerst 10 miljard euro bedrijfswinst, 21 procent meer dan in 2017. De omzet steeg vorig jaar met 10 procent tot een overweldigende 46,8 miljard euro, dubbel zoveel als in 2011. Het aandeel van LVMH steeg gisteren met 6,9 procent, de grootste stijging sinds juli 2016, en daardoor werd Arnault in een klap 3,7 miljard euro rijker. De voornaamste oorzaak is de almaar groeiende interesse van Chinese consumenten in de handtassen en dranken van het concern.

De opgang van Arnault in de luxebusiness begon in 1984, toen hij de zieltogende firma die Dior in haar portefeuille had overnam. Drie jaar later was hij de man achter de fusie tussen Möet Hennessy (bekend van champagne en cognac) en handtassenmerk Louis Vuitton. Dat was de geboorte van LVMH. Sindsdien is Arnault niet gestopt met de overname van luxemerken en groeide LVMH uit tot een megaconcern voor luxeproducten, vandaag het grootste ter wereld.

Groeiende belangstelling uit China

Het jaaroverzicht van LVMH is dan ook een langgerekt succesverhaal. De grote winstmaker is en blijft de afdeling ‘Mode & Lederwaren’, die goed is voor een derde van de omzet en 60 procent van de winst. Merken als Christian Dior en vooral Louis Vuitton blijven zeer populair. Er is vooral een groeiende belangstelling van Chinese consumenten voor de luxehandtassen, zo legt Arnault uit.

Louis Vuitton is het enige modehuis ter wereld dat nooit solden organiseert en nooit te koop is in outlets Persbericht LVMH

De strategie van LVMH is even eenvoudig als geniaal: veel geld vragen voor alle producten. LVMH hanteert al jaren een politiek van prijsverhogingen. “Louis Vuitton is het enige huis ter wereld dat nooit solden organiseert en nooit te koop is in outlets”, staat ook te lezen in het persbericht. Bovendien zijn weinig merken voor LVMH belangrijker dan Louis Vuitton.

In het persbericht op de website van de holding was er ook lof voor een Belg, Kris Van Assche, die sinds april vorig jaar artistiek directeur van het modehuis Berluti is.

Ook mediatycoon

Nog een reden voor de recordwinst is de vlotte verkoop van de cognac van Hennessy in China. LVMH is dus niet alleen de thuis van verschillende modehuizen, maar ook van make-upproducenten (onder meer Fenty Beauty van zangeres Rihanna), de Italiaanse juwelenmaker Bulgari en andere luxedranken zoals Veuve Clicquot en Château d’Yquem. Arnault is bovendien ook actief in het medialandschap als eigenaar van de populaire krant Le Parisien (sinds 2015) en zakenkrant Les Echos (sinds 2007). Eind vorig jaar nam LVMH ook nog de luxueuze hotelgroep Belmond, die ook restaurants, luxetreinen en cruiseschepen bezit, over.

Volgens financieel persbureau Bloomberg groeide het vermogen van Arnault, Europa’s rijkste en ’s werelds vierde rijkste man, sinds het begin van het jaar alleen al met 7,2 miljard euro en bezit hij nu een totaal vermogen van 66,9 miljard euro. Daarmee zit hij de derde rijkste man ter wereld, de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, op de hielen. Volgens Bloomberg bezit Buffet nu 73,8 miljard euro.