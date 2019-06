Luxeflat met macabere geschiedenis en villa met zwembad en vluchttunnels: Mexico veilt eigendommen drugsbazen KVDS

23 juni 2019

23u48

Bron: Reuters 0 In Mexico zijn 27 eigendommen geveild die de overheid in beslag had genomen van drughandelaars. Het ging onder meer om luxueuze onderduikadressen met zwembaden en vluchttunnels, een ranch omgeven door hectaren land en een exclusief appartement met een macabere geschiedenis.

In dat laatste appartement was een kartelleider om het leven gebracht door zijn broers. Die hadden de man daarna hadden doen verdwijnen.

Goed werk

De eigendommen werden de afgelopen jaren aangeslagen en president Manuel Lopez Obrador beloofde dat de opbrengst ervan ten goede zou komen aan arme gemeenschappen in de staat Guerrero, die stevig in de greep is van de Mexicaans Drugoorlog. “De kopers moeten weten dat ze niet alleen een eigendom verwerven, maar ook een goed werk doen”, zei de president vrijdag nog.





Manuel Lopez Obrador is intussen bijna een half jaar aan de macht in Mexico. Een van de eerste dingen die hij deed, was een bezuinigingsplan lanceren waarmee onder meer het presidentiële vliegtuig en andere voertuigen van de staat verkocht werden. Hij doekte ook de presidentiële garde op die als taak had de president te beschermen.

Eind mei was er al eens een veiling van bezittingen van criminelen en zeker één voormalig politicus. Toen werd onder meer een dure Lamborghini te koop aangeboden. Die veiling bracht 1,3 miljoen euro op. Volgens de Mexicaanse regering zullen er nog dergelijke veilingen volgen de komende maanden.