Luxeauto’s van criminelen en corrupte politici onder de hamer ses

24 mei 2019

12u49

Bron: The Guardian 0 Tientallen luxeauto’s die ooit eigendom waren van Mexicaanse criminelen en corrupte politici gaan dit weekend onder de hamer. De opbrengst gaat naar sociale projecten en achtergestelde gemeenschappen.

De veiling is een initiatief van Andrés Manuel López, de linkse president van Mexico die bij zijn aantreden in december beloofde corruptie en straffeloosheid te willen uitroeien. Zondag begint hij aan die taak. “Alles wat van criminelen in beslag wordt genomen, zal teruggegeven worden aan de gemeenschappen, en dan vooral aan de armste gemeenschappen van het land”.

Ricardo Vargas, de directeur van het recent opgerichte Instituut voor het Teruggeven van Gestolen Goederen aan de Mensen, zegt dat er zo’n 82 voertuigen klaar staan om verkocht te worden. Een Lamborghini, een 29 jaar oude Volkswagen Beetle en vier Porsches staan bijvoorbeeld al zeker op het programma.

De veiling vindt plaats op Los Pinos, de vroegere presidentiële residentie in Mexico City die recent werd omgevormd tot een cultureel centrum voor iedereen. Een meer symbolische plek voor het evenement kan haast niet.

Vargas beschrijft de veiling als een poging om een einde te maken aan het “omgekeerde Robin Hood” systeem van Mexico. In dat systeem werden dingen van mensen weggenomen om ze aan corrupte personen te geven. “Nu is het onze opdracht om die dingen terug te geven aan de echte eigenaars”.

Maar niet iedereen vindt het veilen een nobele daad. Criticasters zien in het initiatief niet meer als een afleiding voor de inhoudsloze beloften van de president om corruptie aan te pakken.