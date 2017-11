Luxe en comfort: "Opgepakte Saoedi's verblijven in vijfsterrenhotel" Redactie

17u25

Bron: De Telegraaf, Reuters, CNN, The Intercept, AP 0 REUTERS De Saoedi's die zaterdagavond werden opgepakt op verdenking van corruptie, moeten volgens de procureur-generaal niet op een voorkeursbehandeling rekenen. Toch worden de verdachten voorlopig niet op water en brood gezet. Meer nog: ze zouden voorlopig in het superluxueuze Ritz-Carlton verblijven in de Saoedische hoofdstad.

"De verdachten zullen dezelfde rechten toegewezen krijgen en dezelfde behandeling ondergaan als elke andere Saedische burger. Hun positie zal geen invloed hebben op de rechtvaardige en ferme toepassing van de wet", zo zei sjeik Saoud Al-Mojeb gisteren nog.

Toch verblijven de verdachten niet in een gewone gevangenis. Volgens diplomatieke bronnen, die door verschillende media geciteerd worden, bevinden zich op zijn minst enkele van de gearresteerden in het luxueuze vijfsterrenhotel Ritz-Carlton in de diplomatieke buurt van hoofdstad Riyad. "Er is namelijk geen gevangenis voor koninklijken", zou een Saoedische bron gezegd hebben aan nieuwssite The Intercept.

In het hotel werd gasten gisteren gevraagd onmiddellijk te vertrekken, zo schrijft een correspondent van De Telegraaf. De komende weken is het niet mogelijk een kamer te boeken in het hotel, aldus de Nederlandse krant.

Roomservice

De gearresteerden mogen geen contact hebben met de buitenwereld, en dus geen gebruikmaken van internet en wifi. Ook hun telefoons mogen ze niet gebruiken, ook niet voor roomservice of om met hun advocaten te bellen. Dat neemt niet weg dat het prestigieuze hotel barst van luxe en comfort, met een zwembad, spa en toprestaurant.

Het hotel zelf reageert dat het "de situatie evalueert". Verder wilde een woordvoerder geen commentaar kwijt aan New York Daily News.