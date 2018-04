Luiz krijgt na maanden stilte eindelijk zijn hoorapparaat terug. Dit is zijn reactie TK

05 april 2018

Maandenlang was het oorverdovend stil in het leven van Luiz Gustavo da Silva. De negenjarige jongen is doof en kan enkel horen met een hoorapparaat, maar het toestel ging begin dit jaar stuk. De Braziliaanse familie kon de gepeperde kosten voor een herstelling niet betalen en Luiz moest het maandenlang zonder doen. De jongen had het er zwaar mee en huilde tranen met tuiten. Tot enkele buurtbewoners een tombola organiseerden om geld in te zamelen, en zo haalden ze in een mum van tijd het nodige bedrag op. En de reactie van Luiz als hij opnieuw kan horen, is gewoon geweldig.