Luis en Jenny: de verplegers die werden geprezen door Boris Johnson omdat ze niet van zijn zijde weken KVE

13 april 2020

12u59

Bron: Sky News 4 De Britse premier is vol lof over het verplegend personeel “dat zijn leven heeft gered” na een besmetting met het coronavirus. Zondag mocht Boris Johnson het ziekenhuis verlaten. In een speciale paastoespraak bedankte hij twee verplegers in het bijzonder, Luis en Jenny, omdat zij “48 uur lang niet van zijn zijde zijn geweken”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Boris Johnson verbleef zeven nachten in het gerenommeerde St Thomas hospitaal in hartje Londen, waarvan drie nachten op de intensive care, nadat zijn symptomen aanzienlijk waren verergerd. In een video - die na zijn ontslag uit het ziekenhuis werd opgenomen - prees hij het medisch personeel. “Het staat buiten kijf dat ze mijn leven hebben gered”, zei hij. Hij bedankte in het bijzonder verplegers Jenny en Luis die niet van zijn zijde weken. Jenny McGee uit Nieuw-Zeeland en Luis Pitarma uit Portugal hebben hun respectievelijke vaderland trots gemaakt na het huldebetoon van de Britse leider, zo weet Sky News.

Beide verplegers zijn nog steeds in de weer op de Covid-afdeling van het Londense ziekenhuis en hebben nog geen interviews gegeven. Luis Pitarma werd wel gecontacteerd door Portugees president Marcelo Rebelo de Sousa die hem feliciteerde met de “speciale erkenning” die hij had gekregen van Boris Johnson. De Portugese krant Expresso vermeldde dat Luis 29 jaar oud is en in 2014 naar het Verenigd Koninkrijk is verhuisd.

“Overweldigd”

Jenny McGee is 35 jaar oud, groeide op in Invercargill op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland. Ook zij zou al “enige tijd” aan de slag zijn in Londen. Haar broer Rob McGee vertelde aan een lokale krant dat zijn zus was “overweldigd” door de lof van de Britse premier.

Hij zei dat hijzelf en hun ouders, Mike en Caroline McGee, allemaal versteld staan van de internationale aandacht die Jenny had gekregen. Tussen haar lange shiften door hadden ze haar even kunnen spreken.

“We zijn allemaal erg trots op Jen, niet alleen op de steun die ze Boris heeft gegeven, maar ook op wat ze heeft gedaan om gewone mensen te helpen”, zei Rob.

“We spraken haar toen ze op het punt stond aan haar nachtshift te beginnen. Ze bekeek het als een nieuwe werkdag en bleef maar herhalen dat ze gewoon haar werk doet.”

“Terwijl ze versteld staat van de erkenning van Boris, is ze gewoon heel blij met de publieke erkenning voor het geweldige werk dat al het medisch personeel doet - dat maakte haar echt ongelofelijk trots.”

Lees ook:

Nonchalante Boris Johnson nu ook zelf besmet (+)

Kerngezonde dertiger getuigt hoe hij ternauwernood corona overleefde: “Ik voelde mijn longen kraken” (+)