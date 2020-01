Lugubere tekeningen van slachtoffer sterilisatiewet van nazi-Duitsland tentoongesteld in Duitsland AW

06 januari 2020

12u57

Bron: The Guardian 0 Het lijken wel scènes uit een – ietwat lugubere – poppenshow. In werkelijkheid zijn het de tekeningen van Wilhelm Werner die op 6 oktober 1940 naar het vernietigingsinstituut Pirna-Sonnenstein werd gebracht nadat hij onderworpen was aan het gedwongen sterilisatie programma van de nazi's. Zijn tekeningen worden nu tentoongesteld in Prinzhorn Gallery in het westen van Duitsland.

Maar liefst 44 gedetailleerde tekeningen in een dun schetsboekje: dat is alles wat rest van het leven van Wilhelm Werner. Er is geen geboorteakte, er zijn geen foto’s van hem en zijn medisch dossier werd wellicht vernietigd na zijn dood. Wat wel werd teruggevonden is het registratienummer dat hij kreeg van de nazi's. HHSTAW Abt.631a, Nr 1645 werd hem toegewezen op 6 oktober 1940. Hij was toen 42 jaar oud en onderweg naar een vernietigingskamp in Dresden, Pirna-Sonnerstein. Daar werd hij waarschijnlijk gedood in de gaskamers.



Uit onderzoek van historicus Thomas Röske, en tevens ook eigenaar van de tekeningen van Wilhelm Werner, blijkt dat Werner in 1919 naar een psychiatrische instelling werd gebracht. Enkele jaren later, tussen 1934 en 1938, werd hij onderworpen aan het sterilisatieprogramma van de nazi's die de voortplanting van erfelijk zieken wilden voorkomen.

Sterelation

En daar maakte Werner lugubere tekeningen van. Zo werd er een tekening teruggevonden waarop hij zichzelf naakt afbeeldde, met zijn eigen testikels in zijn handen. Daarnaast nog een tekening van een wagen waarop in het groot ‘Sterelation’ te lezen staat, waarmee gerefereerd wordt naar de gedwongen sterilisatie. Vrijwel altijd worden de verpleegsters vrij stevig en eerder mannelijk afgebeeld, met een sigaret in de mond en een swastika rondom de arm.

Sterilisatiewet

Er zijn dan wel teksten en gedichten teruggevonden die gemaakt werden door slachtoffers van het sterilisatieprogramma, de kleine kunstwerkjes van Wilhelm Werner zijn hoogstwaarschijnlijk de enige getekende herinnering die bewaard is gebleven. “Een mirakel", volgens historicus Thomas Röske.

Op 14 juli 1933 kondigden de nazi's hun sterilisatiewet aan. Elke burger die leed aan een erfelijke aandoening diende onvruchtbaar gemaakt te worden. De wet moest de voortplanting van erfelijk zieken voorkomen en werd met geweld toegepast.