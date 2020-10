Luguber: vier lijken aan Italiaanse kust vermoedelijk meegesleurd van Franse kerkhoven bij overstromingen door storm Alex ADN

05 oktober 2020

16u25

Bron: Belga 4 De vier lichamen die afgelopen weekend langs de kust van het Italiaanse Ligurië werden aangetroffen, zijn in verregaande staat van ontbinding en komen waarschijnlijk uit doodskisten die bij zware overstromingen tijdens storm Alex meegesleurd zijn vanop kerkhoven in het zuiden van Frankrijk. Dat is alvast de -lugubere- verklaring die de prefect van het departement Alpes-Maritimes eraan geeft.

Volgens Franse en Italiaanse media heeft het noodweer dat het zuidoosten van Frankrijk en het noorden van Italië trof, in totaal negen mensenlevens geëist. In Frankrijk gaat het volgens het Franse persbureau AFP om twee doden, in Italië is sprake van zeven slachtoffers. Maar vier van die mensen zouden volgens de prefect dus al dood geweest zijn.

Omdat in Ligurië eerder geen melding gemaakt werd van vermisten, werd nagegaan of sommige aangetroffen lichamen misschien uit Frankrijk kwamen. "Het gaat niet om recente overlijdens", laat prefect Berbard Gonzales ook verstaan. "Het gaat om oude lichamen die zouden kunnen overeenkomen met overledenen van overstroomde kerkhoven in Frankrijk.”



"Identificatie is aan de gang", klonk het eerder bij de kustwacht van het Italiaanse Imperia, “maar die verloopt moeizaam aangezien de lichamen zonder kleren werden aangetroffen.”

