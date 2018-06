Lufthansa voert WK-reclamespot af nadat kijkers pijnlijke fout opmerken kg

04 juni 2018

14u57

Bron: Belga 0 De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een reclamecampagne voor vluchten naar het WK voetbal in Rusland moeten afbreken, omdat de beelden werden gedraaid in de Oekraïense hoofdstad Kiev, in plaats van in de Russische hoofdstad Moskou.

Lufthansa gaf vandaag de fout toe en verontschuldigde zich. "We zagen vanaf de allereerste reacties dat dit sommige gebruikers kwetste", aldus de maatschappij. De video werd zondagavond van YouTube en Facebook gehaald.

De humoristische clip toonde twee Duitse voetbalfans die - ogenschijnlijk in Moskou - exact dezelfde dingen wilden doen als vier jaar geleden toen Duitsland wereldkampioen werd op het WK in Brazilië: lokale mensen ontmoeten en op het strand rondhangen. In de achtergrond zijn echter een opvallende kerk en een straat te zien die duidelijk in Kiev liggen.

Lufthansa geeft toe dat de beelden in de Oekraïense hoofdstad werden geschoten "om logistieke redenen". Dat is volgens de maatschappij een normale gang van zaken bij de opname van speelfilms en reclamespots. "Het gaat om het gevoel dat een plaats oproept bij kijkers."

Maar dat net Kiev werd gebruikt, ligt gevoelig. De verhoudingen tussen Moskou en Kiev zijn immers gespannen sinds Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim inlijfde en pro-Russische separatisten steun biedt in het oosten van Oekraïne.

Was haben die Lufthansa und Putin gemeinsam? Beide halten offenbar Kiew für einen Teil Russlands - im neuen Werbeclip der Fluggesellschaft zur WM in Russland werden Aufnahmen vor einer Kirche in der ukrainischen Hauptstadt gezeigt. https://t.co/yncU4GxKNo pic.twitter.com/clN1RVWKdq Boris Reitschuster(@ reitschuster) link