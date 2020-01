Lufthansa vliegt zeker tot eind maart niet meer op Teheran KVE

17 januari 2020

18u57

Bron: Belga 0 De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa schrapt de Iraanse hoofdstad Teheran minstens tot 28 maart uit zijn netwerk. De veiligheidssituatie rond de luchthaven en van het Iraanse luchtruim is te onzeker, zo deelde Lufthansa vrijdag mee.

De groep schrapte eerder al zijn vluchten van en naar Teheran voor een tiental dagen, nadat op 8 januari in Iran een Oekraïense Boeing met 176 inzittenden was neergestort. Het vliegtuig bleek per ongeluk door het Iraanse leger te zijn neergehaald.

Die opschorting wordt nu verlengd tot minstens 28 maart. Er zullen tot dan ook geen vliegtuigen van de Lufthansa-groep door het Iraanse luchtruim vliegen. De beslissing heeft concreet betrekking op Lufthansa en dochtermaatschappij Austrian Airlines. Brussels Airlines, nog een Lufthansa-filiaal, vliegt niet naar de regio.

Verschillende andere Europese maatschappijen, zoals Air France en British Airways, stopten in 2018 al met vluchten op Teheran, nadat de Verenigde Staten opnieuw sancties hadden ingevoerd tegen Iran.