Lufthansa verliest plaats in Duitse sterindex Dax

04 juni 2020

Bron: Belga 0 De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verdwijnt uit de Duitse sterindex Dax en komt vanaf 22 juni terecht in de MDax voor middelgrote fondsen. Dat meldt de Duitse beurs. Reden is de slechte beursgang van het bedrijf door de coronacrisis.

Om te bepalen of bedrijven tot de Dax-index behoren, wordt gekeken naar de beursomzet en beurswaarde. De koers van het aandeel van Lufthansa is zo sterk gedaald dat het bedrijf na 32 jaar uit de index verdwijnt. Op een jaar tijd verloor het aandeel 38 procent aan waarde, wat het bedrijf een beurswaarde oplevert van 4,9 miljard. Dat maakt van Lufthansa het zestigste bedrijf in Duitsland, terwijl er in de Dax-index maar 30 bedrijven opgenomen zijn.

Lufthansa, de moedergroep van Brussels Airlines, zit door de coronacrisis en het stilvallen van het toerisme in slechte papieren. De raad van bestuur van het bedrijf ging maandag akkoord met een steunpakket van de Duitse overheid ter waarde van 9 miljard euro, in ruil voor onder meer het verminderen van het aantal vliegtuigen op de vliegvelden van Frankfurt en München.