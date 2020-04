Lufthansa verlengt minimumaanbod tot begin mei JG

02 april 2020

15u24

Bron: Belga 0 Het minimale vliegschema dat de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft ingevoerd wegens het coronavirus, zal minstens tot 3 mei blijven gelden. Tot nu toe was er sprake van 19 april. De aankondiging geldt niet voor dochtermaatschappij Brussels Airlines, luidt het daar.

Het vliegschema van Lufthansa is beperkt tot achttien langeafstandsverbindingen en een vijftigtal binnenlandse routes. Daarnaast zijn er ook repatriëringsvluchten.

De aankondiging geldt niet voor Brussels Airlines, zegt woordvoerder Maaike Andries. De stopzetting van de reguliere vluchten van de maatschappij geldt vooralsnog tot en met 19 april. "We zijn bezig met de evaluatie en we zullen een van de komende dagen een update geven", aldus de woordvoerder.

