Lufthansa snijdt in administratieve en leidinggevende functies ISA

07 juli 2020

14u28

Bron: BELGA 0 De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zal 1.000 kantoorbanen in de groep schrappen. Daarnaast beperkt de maatschappij het aantal leidinggevende functies met 20 procent. Dat maakt deel uit van een tweede reeks maatregelen van het herstructureringsprogramma, aldus de luchtvaartmaatschappij, die is getroffen door de coronacrisis.

Eerder kondigde Lufthansa al aan de raad van bestuur in te krimpen. Bij dochterondernemingen worden nu soortgelijke stappen gezet. In eerste instantie wordt ingegrepen bij de vrachtdivisie, de opleidingstak en dienstverlener LSG Group dat onder meer de catering aan boord van vliegtuigen zorgt.

Lufthansa verklaarde dat de financiering van de groep verzekerd is, nu de aandeelhouders instemden met het miljardenzware reddingspakket van de Duitse overheid. Lufthansa bereikte overigens ook al in Oostenrijk en Zwitserland akkoorden over steun voor dochters Austrian Airlines en Swiss. Voor Brussels Airlines zijn nog onderhandelingen bezig over enkele honderden miljoenen euro's Belgische staatssteun.

Voorzichtig

Waar mogelijk wil Lufthansa de veranderingen bewerkstelligen zonder dat daarbij gedwongen ontslagen vallen. Zuiver rekenkundig gezien beweerde het bedrijf dat het tijdens de crisis 22.000 fulltime banen te veel had binnen de groep. Momenteel wordt met verschillende vakbonden overleg gevoerd over bijdragen die van het personeel verlangd kunnen worden.