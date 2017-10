Lufthansa neemt 3.000 medewerkers en 81 vliegtuigen van Air Berlin over 10u38

Bron: Belga 0 AFP De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat goed 3.000 medewerkers en 81 vliegtuigen van zijn failliete concurrent Air Berlin overnemen. Vandaag ondertekenen de twee bedrijven een koopovereenkomst, heeft Lufthansa-CEO Carsten Spohr gezegd. Die aankondiging komt niet bepaald als een verrassing.

Spohr heeft het over 'een grote dag'. Het is nog de vraag wat met de rest van Air Berlin gebeurt - mogelijk komt dat bij Easyjet terecht. Air Berlin beschikt in totaal over 144 vliegtuigen en stelt 8.500 mensen te werk. De ondertekening is gepland voor donderdag om 12 uur.

In augustus vroeg Air Berlin, de tweede grootste luchtvaartmaatschappij in Duitsland, het faillisement aan. Het faillisement kwam er nadat grootaandeelhouder Etihad zijn handen van het structureel verlieslatende bedrijf had afgetrokken. Dankzij een overbruggingskrediet van de Duitse overheid kon een groot deel van de vluchten doorgaan terwijl kopers werden gezocht voor bijvoorbeeld de vloot en landingsrechten. De afgelopen drie weken onderhandelden de curatoren exclusief met Lufthansa en de Britse prijsvechter easyJet. Air Berlin had zichzelf vandaag als deadline opgelegd voor de verdeling van zijn activiteiten tussen Lufthansa en Easyjet.

Investeerders menen dat Lufthansa wel zal varen bij het verwerven van een deel van Air Berlin. Nog voor Spohrs aankondiging vandaag was het aandeel van de luchtvaartmaatschappij met 2,4 procent gestegen, tot 25,6 euro.

Eind september had Lufthansa al laten weten dat het 1 miljard euro vrijmaakt voor de overname van een deel van zijn concurrent.

Air Berlin liet op 25 september weten dat het hoopte om een akkoord te vinden met het duo Lufthansa-Easyjet "dat goede perspectieven moet bieden aan 80 pct" van het personeel. Easyjet van zijn kant heeft nog niet gecommuniceerd over de details van hun kant van de overname.