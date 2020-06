Lufthansa moet nog 1 miljard euro terugbetalen aan klanten jv

25 juni 2020

17u07

Bron: DPA/BELGA 0 Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa moet nog zowat 1 miljard euro terugbetalen aan klanten omdat hun vluchten tijdens de coronapandemie werden afgelast. Dat heeft hr- en juridisch directeur Michael Niggemann vandaag gezegd op de buitengewone algemene vergadering van Lufthansa in Frankfurt.

Lufthansa betaalde tot nu toe ook al ongeveer 1 miljard euro terug aan klanten. De teams die de aanvragen van klanten verwerken, zijn versterkt, benadrukte Niggemann.

CEO Carsten Spohr zei nog dat de terugbetalingsachterstand over zes weken weggewerkt zou moeten zijn en dat Lufthansa daarvoor in het tweede kwartaal diep in de buidel zal tasten. Maar dat is enkel mogelijk als de aandeelhouders vandaag het reddingspakket ter waarde van 9 miljard van de Duitse regering goedkeuren.

Als die goedkeuring er niet komt, heeft dat grote gevolgen, zo waarschuwde de voorzitter van de toezichtsraad van Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, bij aanvang van de vergadering. "We overleven nu op de reserves die we in de goede jaren hebben opgebouwd. Zonder steun, volgt in de komende dagen insolventie.”