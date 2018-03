Lufthansa maakt kapitale fout bij make-over van vliegtuigen TK

13 maart 2018

11u08

Bron: News.com.au 1 De afgelopen 30 jaar zag het logo op de vliegtuigen van Lufthansa er als volgt uit: een gele cirkel op een blauwe staartvin, met daarin de typische vliegende kraanvogel. Na meer dan drie decennia vond de Europese vliegmaatschappij echter dat het tijd was voor een make-over... die nu niet blijkt te beantwoorden aan de regels.

Vorige maand stelde de CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, vol trots de nieuwe look van de vliegtuigen voor. De geel-blauwe combinatie verdwijnt en maakt plaats voor een donkerder blauw. De kleur wordt ook niet alleen op de staart aangebracht, maar neemt nu de hele achterkant van het toestel in beslag. De kraanvogel blijft, maar is nu wit op de blauwe achtergrond, met een witte cirkel er rond.

De make-over van de vloot heeft ongetwijfeld handenvol tijd en geld gekost, en niet iedereen is er even blij mij. Heel wat mensen rouwen om het verlies van het iconische geel en vinden het donkere blauw maar niets. En nu blijkt die kleur niet eens toegestaan te zijn. Het blauw is té donker - zeker als het slecht weer is - en dus niet zichtbaar genoeg. Resultaat: Lufthansa moet alle vliegtuigen die al aangepast werden opnieuw naar de verfshop sturen.

Te donker

"Na landingen in Hong Kong en New York beseften we dat de blauwe verf donkerder uitvalt dan we dachten, zeker in slechte weeromstandigheden", aldus een woordvoerder van de Duitse maatschappij. "Het diepblauw zal nu aangepast worden door meer rood en groen toe te voegen, en er wat zwart uit te halen." Met andere woorden: het nieuwe blauw moet meer lijken op het oude.

Een prijzige vergissing, al waren gelukkig nog lang niet alle vliegtuigen beschilderd. Het duurt immers maar liefst 8 jaar om alle 330 toestellen te bewerken zonder dat de geplande vluchten eronder lijden. Tegen het einde van het jaar wil Lufthansa 40 vliegtuigen in het nieuw steken.