Lufthansa-dochter Austrian Airlines krijgt steun van overheid Oostenrijk KVE

08 juni 2020

22u02

Bron: ANP 1 Lufthansa-dochter Austrian Airlines krijgt voor 450 miljoen euro steun van Oostenrijk. Daarmee wil het Alpenland het gros van de 7.000 banen van Austrian Airlines redden en zorgen dat Wenen zijn hubfunctie behoudt.

Het steunbedrag bestaat uit 300 miljoen euro aan leningen waarvoor Oostenrijk zich voor 90 procent garant stelt. De overige 150 miljoen euro is een financiële injectie van de overheid. Lufthansa steekt daarnaast 150 miljoen euro eigen geld in Austrian.

Als onderdeel van de overeenkomst belooft Lufthansa dat Wenen zal groeien ten opzichte van andere belangrijke bases van het luchtvaartconcern zoals Frankfurt, München en Zürich. Ook moet Austrian zijn CO2-uitstoot gehalveerd hebben in 2030.



Lufthansa kreeg in Duitsland voor 9 miljard euro aan staatssteun. In Oostenrijk had het concern eigenlijk om 767 miljoen euro gevraagd. Ook in België en Zwitserland hebben Lufthansa-dochters steun gekregen.