Lufthansa-bonden roepen Commissie op Duitse miljardensteun onvoorwaardelijk goed te keuren

29 mei 2020

21u31

Bron: Belga 0 Tien vakbonden uit de Lufthansa-groep, waar Brussels Airlines deel van uitmaakt, roepen de Europese Commissie in een open brief op om het Duitse steunpakket van 9 miljard euro voor de luchtvaartgroep meteen en zonder voorwaarden goed te keuren. Vanuit België is de open brief ondertekend door de pilotenvereniging BeCA.

Duitsland en Lufthansa kwamen eerder tot een akkoord over de miljardensteun, maar de Europese Commissie koppelt er voorwaarden aan. Ze eist in ruil dat Lufthansa slots op de luchthavens van Frankfurt en München opgeeft. Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager verdedigde die aanpak vandaag nog: de Commissie wil concurrentieverstoring vermijden.

Maar de vakbonden van de verschillende maatschappijen van de Lufthansa-groep zijn het niet eens met die voorwaarden. "Noch de werknemers van de groep, noch de burgers van Europa zouden het begrijpen als tienduizenden banen verloren zouden gaan, niet door COVID-19 maar door de voorwaarden die de Europese Commissie oplegt", klinkt het.

Lowcostmaatschappijen

De bonden wijzen er ook op dat de slots die Lufthansa zou moeten opgeven mogelijk in handen zullen vallen van bepaalde lowcostmaatschappijen "die grote financiële reserves hebben omdat ze de rechten van werknemers jarenlang genegeerd hebben". "Jullie, mevrouw Van der Leyen (de Commissievoorzitter, red.) en mevrouw Vestager, zullen verantwoordelijk zijn voor nog meer sociale dumping, schijnzelfstandigheid en een forse verslechtering van de arbeidsstandaarden", zo staat in de open brief.

De Europese vakbondsfederatie voor transportarbeiders (ETF) en de Europese pilotenvereniging (ECA) verstuurden vandaag een gelijkaardige brief naar Vestager. Ook zij zijn van mening dat bepaalde concurrenten "niet met bijkomende slots beloond zouden mogen worden voor hun schadelijke praktijken". Ze roepen de Europese Commissie op om "de beslissing om voorwaarden te verbinden aan staatssteun voor de Lufthansa-groep te herzien".

De uitkomst van de onderhandelingen is ook van belang voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines. Ook in België lopen er gesprekken over steun door de overheid.