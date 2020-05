Lufthansa bevestigt "vergevorderde gesprekken" over 9 miljard euro steun kv

21 mei 2020

03u56

Bron: Belga 0 Lufthansa heeft bevestigd dat het "vergevorderde gesprekken" voert met de Duitse overheid over een reddingspakket van 9 miljard euro. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij nadat bondskanselier Angela Merkel had aangegeven dat een akkoord nabij is.

Lufthansa zegt dat het plan nog niet afgerond is, maar bevestigt wel al dat er een reddingspakket van maximaal 9 miljard euro op tafel ligt, waarvan 3 miljard in de vorm van een lening van de publieke ontwikkelingsbank KfW.

Het stabiliseringsfonds van de overheid zou meteen een belang van 20 procent nemen in de luchtvaartgroep, en via een zogenaamde converteerbare obligatie kan daar nog eens 5 procent plus een aandeel bij komen. De Duitse overheid kan ook twee zetels in de raad van bestuur innemen.