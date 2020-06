Lufthansa bereikt akkoord met vakbonden cabinepersoneel IB

25 juni 2020

02u18

Bron: ANP 0 De Duitse vliegvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond voor het cabinepersoneel. Er wordt voor 500 miljoen euro aan kosten bespaard. Dat is bekendgemaakt in een verklaring. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de leden van de vakbond.

Lufthansa wilde het akkoord graag gesloten hebben voor de aandeelhoudersvergadering van vandaag. Daar wordt gestemd over het reddingsplan van de Duitse overheid van 9 miljard euro.

In de overeenkomst is afgesproken dat de salarissen van cabinepersoneel worden bevroren, er minder wordt gevlogen, dat personeel vervroegd met pensioen kan en dat er onbetaald verlof komt. "We willen gedwongen ontslagen voorkomen", aldus hoofd personeelszaken van de luchtvaartmaatschappij.