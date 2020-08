Luchtwegspecialist krijgt te horen dat dochter (6) zal sterven, even later wordt hij met geweld aan haar ziekenhuisbed gearresteerd Sven Van Malderen

03 augustus 2020

16u04

Bron: Daily Mail 0 Met brute kracht weggesleept worden van het ziekenhuisbed van je dochter, net nadat je te horen gekregen hebt dat ze ten dode opgeschreven is: het zijn harde beelden die naar adem doen happen. Luchtwegspecialist Rashid Abbasi werd gearresteerd door de Britse politie omdat hij zijn frustraties in het hospitaal de vrije loop gelaten had. Het personeel voelde zich niet meer veilig in zijn buurt, weet de ‘Daily Mail’.



Van de dokters had Abbasi te horen gekregen dat er geen andere optie meer was dan zijn zesjarige, terminaal zieke dochter van de beademing te halen. Met die verpletterende boodschap kon de 59-jarige man niet leven. Hij stormde razend weg en ging - samen met zijn vrouw Aliya - verder waken aan de zijde van Zainab hun kind. Artsen vreesden dat hij niet meer tot rede gebracht zou kunnen worden en haalden er daarom de politie bij.

Het jammere tafereel dateert al van augustus vorig jaar, maar pas nu mag Abbasi van de rechter zijn verhaal doen. Over welk ziekenhuis in het noorden van Engeland het precies gaat, mag wettelijk niet bekendgemaakt worden.

Een maand na de pittige confrontatie zou op een hoorzitting beslist worden of het meisje in leven gehouden moest worden. Ze overleed echter drie dagen vooraleer dat verdict zou vallen.

Ziekte van Niemann-Pick

Zainab leed aan de ziekte van Niemann-Pick, een zeldzame en erfelijke stofwisselingsziekte. Als gevolg daarvan kon ze onder andere niet meer praten.

Haar ouders waren al jaren met het ziekenhuis aan het bekvechten over de correcte behandeling. Dankzij hun ruime ervaring in de medische wereld geloofden ze zelf heilig in een experimentele behandeling rond neurosteroïden. Hun dochter zou dan een speciaal type hormoon moeten toegediend krijgen dat de hersenen en andere zenuwcellen beïnvloedt.

De ziekenhuisdirectie was twee keer eerder in hun verhaal meegegaan. Met het nodige succes, leek het. Een derde keer was er echter te veel aan. “We gaan geen rondjes meer blijven draaien, de palliatieve zorg moet nu opgestart worden”, maakte de behandelende arts duidelijk. De bezoekuren zouden bovendien fors ingeperkt worden “omdat een deel van het personeel zich door Abbasi bedreigd en geïntimideerd voelde”.

Stoppen slaan door

Daarop sloegen de stoppen van de vader door. Hij gaf een van de dokters een ferme duw en repte zich terug naar de kamer van zijn dochter. Een half uur later daagden vier agenten en twee bewakers op, via een bodycam werd de hele discussie gefilmd.

In het begin leek de kalmte nog te zegevieren. Een van de politiemannen wilde Abassi apart spreken, hij antwoordde dat hij zijn dochter in deze omstandigheden niet alleen kon laten. Zijn vrouw Aliya vroeg om begrip. “We hebben een half uur geleden het doodvonnis van onze dochter gekregen. Neem gerust een stoel en praat hier met ons”, klonk het.

Na enkele minuten beleefd argumenteren nam de spanning echter toe. Er werd met een arrestatie gedreigd. “En dan zul je je dochter niet meer zo snel terugzien.”

“Je gedraagt je als een beest”

Uiteindelijk werd er tot fysiek geweld overgegaan. Beide ouders werden tegen de grond gewerkt, Abassi kreeg ook handboeien om. Toch zou hij de agenten nog proberen schoppen hebben. “Je gedraagt je als een beest. En dat in het bijzijn van je kind, je moest je schamen”, reageerde de politievrouw bits.

De commotie werd Abassi duidelijk te veel. “Ik heb pijn aan de borst. Laat mij mijn medicijn nemen, anders ga ik een hartaanval krijgen”, stootte hij uit. Geen leugen, want de dag erna moest hij met spoed een angioplastie ondergaan (een ballonnetje dat opgeblazen wordt om vernauwing van de bloedvaten tegen te gaan).

“Zij waren de barbaren”

“De beelden spreken voor zich, die agenten hebben barbaars gehandeld”, stelt Abassi nu. “Ze wilden niet naar ons luisteren en toonden absoluut geen medeleven. Zainab was mijn vinger aan het vasthouden toen ze mij wegtrokken. Ze wilde het gezelschap van haar ouders, waarom werd dat basisrecht met de voeten getreden?”

“Als er een dreigende situatie ontstaat, zijn we verplicht om de politie te bellen”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. “Hier wordt niet licht overgegaan, de veiligheid van onze kwetsbare patiënten staat voorop.”