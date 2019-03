Luchtvervuiling in China blijft dalen ttr

11 maart 2019

16u56

Bron: belga 0 De luchtkwaliteit in China is in 2018 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat zegt het Chinese ministerie van Milieu vandaag. Het is het gevolg van een campagne van de regering tegen vervuiling en economische vertraging.

In 2018 daalde het gemiddelde niveau van de deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer, die erg gevaarlijk zijn omdat ze tot diep in de longen kunnen binnendringen, in de 338 onderzochte steden naar 39 microgram per m3. Het gaat om een daling van 9,3 procent tegenover 2017. In dat jaar was de concentratie van deze schadelijke deeltjes al gedaald, maar in mindere mate (-6,5 procent).

Dat de Chinese economie de afgelopen decennia enorm is gegroeid, heeft grotendeels te maken met de enorme productie van zeer vervuilende sectoren als staal, steenkool en cement. Dat heeft een effect op de luchtkwaliteit in het land. Die is zodanig verslechterd dat Chinese steden regelmatig bedekt zijn met een grijze en giftige mist.

De regering wil haar strijd tegen de vervuiling in 2019 voortzetten, ook al wordt het land geconfronteerd met een economische vertraging. "Wij zijn fel gekant tegen elke verzwakking, elke versoepeling van milieutoezicht en -regulering", benadrukte Li Ganjie, minister van Ecologie en Milieu tijdens de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement.

Meer over milieu

milieuvervuiling