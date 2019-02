Luchtvervuiling in Bangkok zo erg dat inwoners bloed ophoesten LH

01 februari 2019

14u44

Bron: Daily Mail 6 In de Thaise hoofdstad Bangkok is de luchtvervuiling momenteel zo erg dat sommige bewoners bloed moeten ophoesten. Door de dikke smog zouden ook veel huisdieren ziek geworden zijn. Dat blijkt het getuigenissen en foto’s op sociale media, die gepubliceerd werden door de Britse krant Daily Mail.

Nutthawut Sirichainarumit, een overheidsambtenaar, deelde een foto van bloed op een zakdoek na een niesaanval. “Mijn neus deed pijn bij het ademen. Ik niesde de hele nacht en het werd nog erger toen mijn neus de volgende ochtend begon te bloeden. Ik had nog nooit mijn leven bloed geniesd. Ik denk dat het allemaal komt door de vervuiling.”

Een andere inwoner van Bangkok, Seine Premmanuspaisal, liep zelfs een longinfectie op. Hij moest drie dagen lang bloed braken en hoesten terwijl hij nog nooit eerder ademhalingsproblemen had gehad. “De vervuilde lucht brengt ook ziektekiemen en virussen met zich mee. Ook al denk je dat je gezond bent, toch zal deze vreselijke omgeving je overlast bezorgen.”

Zuurstoftekort in bloed

Er is ook een getuigenis van een astmapatiënt die naar de intensieve afdeling van een ziekenhuis werd gestuurd met een acute bronchitis en hypoxemie (een tekort aan zuurstof in het bloed, nvdr.). “Ik had het gevoel dat ik aan het sterven was. Er moet iets aan de vervuiling gedaan worden.”

Ook werden tientallen gevallen van doodzieke dieren gemeld door een dierenarts van een lokaal dierenziekenhuis.

Meer dan 400 scholen dicht

Dinsdag kregen 437 scholen het bevel tot en met vandaag dicht te blijven. “Om ernstige gezondheidsproblemen bij schoolkinderen te voorkomen is het voorlopig best om hen niet naar school te laten gaan”, zei de vicegouverneur van Bangkok, Kriangyos Sudlapa. Deskundigen hebben gewaarschuwd dat de kosten van de luchtvervuiling, vooral veroorzaakt door het drukke verkeer, bouwprojecten en straatbarbecues, op lange termijn tientallen miljoenen dollars zal bedragen.

Volgens Kryangos proberen de autoriteiten intussen het probleem te verhelpen. Zo zetten ze over de hele stad 50 drones in die suikerrietsap zullen sprayen om de stofdeeltjes naar beneden te doen komen.

De luchtkwaliteitsindex heeft deze maand in Bangkok al verscheidene keren de 150 punten overschreden, het punt waarop de lucht als ongezond beschouwd kan worden.