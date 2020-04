Luchtvervuiling blijft laag boven Europa volgens ESA JG

16 april 2020

12u01

Bron: Belga 1 De concentraties aan stikstifdioxide in de atmosfeer boven Europa blijven laag, samenvallend met de lockdownmaatregelen, zo heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA vandaag gemeld op gezag van het Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, dat met het TROPOMI-instrument op de Europese aardobservatiesatlliet Sentinel-5P werkt.

Er zijn nieuwe data voor de periode van 13 maart tot 13 april, vergeleken met het gemiddelde van die periode in 2019. Madrid, Milaan en Rome zagen een vermindering van de concentratie met 45 procent, Parijs een vermindering van 54 procent.

De uitstoot van stikstofdioxide komt van energiecentrales en andere industrie, maar ook van voertuigen. Het gas kan een serieuze impact hebben op de menselijke gezondheid, het kan de kans op ademhalingsproblemen verhogen.

De concentraties in onze atmosfeer variëren van dag tot dag, afhankelijk van de emissies en verandering van weersomstandigheden, stelt ESA. Het ruimtevaartbureau is verantwoordelijk voor de ruimte-component van het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie, en omvat in het bijzonder een vloot Sentinel-satellieten.

De Sentinel-5P heeft slechts één meetinstrument: het in Nederland ontwikkelde ‘Tropospheric Monitoring Instrument’ (TROPOMI). Dit meet de chemische samenstelling van de atmosfeer op wereldwijde schaal met een ongeziene ruimtelijke resolutie van 7x3,5 km2 (afmetingen grondpixel) en levert dagelijks gegevens met betrekking tot de luchtkwaliteit, de ozonlaag en de klimaatverandering.

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie BIRA, dat gespecialiseerd is in atmosfeeronderzoek, is verantwoordelijk voor de computeralgoritmes die de hoeveelheid formaldehyde en zwaveldioxide in de atmosfeer bepalen, twee stoffen die een belangrijke rol spelen in de luchtkwaliteit.