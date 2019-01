Luchtverkeersleiders in VS waarschuwen: “Shutdown brengt veiligheid in het gedrang” jv

24 januari 2019

11u08

Bron: The Guardian 0 “We kunnen de risico’s die we momenteel lopen niet eens berekenen, noch voorspellen wanneer het hele systeem zal instorten.” Die ernstige waarschuwing sturen vakbonden die onder anderen Amerikaanse luchtverkeersleiders vertegenwoordigen de wereld in. Zij vrezen dat door de Amerikaanse shutdown de veiligheid in het luchtruim niet meer gegarandeerd kan worden.

De shutdown in de VS duurt nu al meer dan een maand. Onder de 420.000 getroffen ambtenaren die daardoor zonder loon vallen, zijn ook 50.000 werknemers van het federale luchtvaartagentschap Transportation Security Administration (TSA), dat instaat voor de veiligheid van reizigers in de VS. Zij kampen vandaag met meer dan een verdubbeling van het absenteïsme ten opzichte van vorig jaar. Dat komt door de shutdown, die maar blijft voortduren omdat Trump absoluut zijn grensmuur met Mexico wil doordrukken en de Democraten daar niet van willen weten.

Vakbonden van vluchtpersoneel, piloten en luchtverkeersleiders hebben gisteren een gezamenlijke verklaring geschreven waarin ze waarschuwen voor de veiligheid van hun personeel, de luchtvaartmaatschappijen en de reizigers. De shutdown, die 33 dagen geleden op 22 december begon, brengt die in het gedrang. Bij de luchtverkeersleiders heeft de bezetting “het diepste punt in dertig jaar” bereikt. De werkende collega’s moeten overuren kloppen en doen shifts van tien uur, zes dagen aan een stuk.

Door de shutdown kunnen ook geen nieuwe krachten aangeworven worden, terwijl 20 procent van het huidige personeelsbestand in aanmerking komt om op pensioen te gaan.

De vakbonden vinden het “onredelijk dat luchtvaartpersoneel gevraagd wordt te werken zonder loon en in een omgeving waar de veiligheid van het luchtruim elke dag verslechtert”. Ze roepen het Witte Huis en het Congres op om de shutdown zo snel mogelijk op te heffen.

Door de onderbezetting moesten sommige luchthavens al bepaalde controleposten sluiten. Luchtvaartmaatschappijen beweren ook tientallen miljoenen aan inkomsten mis te lopen.