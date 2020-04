Luchtvaartmaatschappij SAS plant helft personeel te ontslaan JG

28 april 2020

09u40

Bron: Belga 0 De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS wil zowat de helft van zijn personeel aan de deur zetten, of ongeveer 5.000 voltijdse werknemers.

Door de coronacrisis is de luchtvaartsector stil komen te liggen. SAS verwacht bovendien beperkte activiteiten in het belangrijke zomerseizoen en denkt dat het jaren zal duren voor het niveau van voor de coronacrisis weer bereikt wordt.

De plannen zouden leiden tot een verlies van zowat 1.900 banen in Zweden, 1.300 in Noorwegen en 1.700 in Denemarken. Eind januari stelde de luchtvaartmaatschappij ongeveer 10.300 mensen tewerk.