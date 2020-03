Luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt 90 procent van internationale vluchten IB

17 maart 2020

05u58

Bron: Belga 0 De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en haar lowcostdochter Jetstar zullen 90 procent van de internationale vluchten tot minstens eind mei schrappen omdat er minder vraag is door het coronavirus.

De daling van de vraag is een gevolg van de beslissing van de regering dat buitenlanders die het land binnenkomen twee weken in quarantaine moeten, klinkt het in een mededeling.

Ook 60 procent van de binnenlandse vluchten wordt geschrapt. Daardoor staan zeker 150 vliegtuigen aan de grond. Doordat zo veel vluchten geschrapt worden, is er ook minder werk voor de personeelsleden. De luchtvaartmaatschappij zal daar een mouw aan proberen te passen met betaald en onbetaald verlof. Eerder was al aangekondigd dat de CEO en de voorzitter van Qantas drie maanden lang niet betaald worden en dat andere leidinggevenden minder loon zouden krijgen.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, zoals Lufthansa, Air France-KLM en British Airways kondigden al aan dan dat ze hun toestellen aan de grond houden door de vele reisbeperkingen en de snel dalende verkoop van tickets.