Luchtvaartmaatschappij maakt enorme blunder: hond naar Japan in plaats van Kansas City gevlogen TTR

14 maart 2018

19u51

Bron: Daily Mail 0 Luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft gisteren een fout gemaakt door twee honden met elkaar te verwisselen. Kara Swindle vloog samen met haar Duitse herder naar Kansas City in de Amerikaanse staat Missouri. Althans dat dacht ze.

De Duitse herder zou in een apart ruim van de Amerikaanse staat Oregon naar Kansas City in de staat Missouri vliegen, maar toen Kara Swindle haar hond in Kansas City wilde ophalen kreeg ze een andere hond mee. Niet veel later ontdekten enkele medewerkers van United Airlines dat ze een enorme fout gemaakt hadden. De Duitse herder zat op een andere vlucht... richting Japan.

United Airlines zal de Duitse herder naar de juiste bestemming vliegen, maar wanneer Kara Swindle haar geliefde viervoeter opnieuw te zien krijgt, is op dit moment nog onduidelijk.

Afgelopen maandag maakte de luchtvaartmaatschappij al een fout toen een puppy in de handbagageruimte moest op aandringen van een stewardess. Nadat het dier er drie uur zat opgesloten, trof zijn baasje hem dood aan. Het dier was tijdens de vlucht gestikt.