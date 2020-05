Luchtvaartmaatschappij Avianca vraagt bescherming aan tegen schuldeisers IB

11 mei 2020

04u09

Bron: Belga 0 De tweede grootste luchtvaartmaatschappij Colombia, Avianca, heeft zondag via de zogenaamde Chapter 11-procedure in de Verenigde Staten bescherming aangevraagd tegen haar schuldeisers omwille van de zware impact van de coronapandemie op de maatschappij.

Het bedrijf hoopt zo om, eens de ergste crisis achter de rug is, de activiteiten te kunnen voortzetten en banenverlies zoveel mogelijk te vermijden.

Door de Covid-19-pandemie werd het bedrijf "geconfronteerd met de ergste crisis in haar honderdjarige bestaan", verklaart CEO Anko van der Werff van Avianca Holdings. De luchtvaartmaatschappij is naar eigen zeggen in gesprek met regeringen van landen waar ze actief is, onder andere in Colombia, dat geldt als de thuisbasis van Avianca.

Colombiaans luchtruim gesloten

Avianca schortte eind maart tijdelijk alle passagiersoperaties op nadat de Colombiaanse president Ivan Duque besloot om, als gevolg van de toename van het aantal Covid-19-gevallen onder de bevolking, het luchtruim van zijn land te sluiten. Die beslissing zorgde ervoor dat de 142 vliegtuigen van de maatschappij aan de grond moesten blijven, wat leidde tot zwaar inkomstenverlies en een grote druk op de liquiditeit van het bedrijf, luidt het voorts in het communiqué. De luchtvaartmaatschappij voegt er tot slot aan toe dat 12.000 van de 20.000 werknemers onbetaald verlof zullen nemen.

De luchtvaartmaatschappij vervoert jaarlijks 30 miljoen passagiers en is rechtstreeks en onrechtstreeks verantwoordelijk voor 21.000 banen in Latijns-Amerika, waarvan 14.000 in Colombia.

Avianca Cargo, een dochteronderneming van Avianca Holdings, is sinds een tweetal jaar ook actief op Brussels Airport.