Luchtvaartexpert heeft opmerkelijke theorie over MH370: “Piloot vloog als enige levende uren rond met vliegtuig” LH

19 februari 2019

11u58

Bron: The Daily Star 1 Vijf jaar geleden verdween vlucht MH370 van Malaysia Airlines plots van de radar met 239 mensen aan boord, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er met het vliegtuig precies gebeurde. Een luchtvaartexpert komt nu op de proppen met een opmerkelijke theorie. Volgens journaliste Christine Negroni, die ook schrijft voor onder meer de New York Times, vloog de jonge copiloot Fariq Abdul Hamid (27) als enige levende nog uren rond met een spookvliegtuig. De passagiers waren al lang gestorven door zuurstoftekort.

De verdwijning van vlucht MH370 blijft een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart. Het toestel van Malaysia Airlines steeg op 8 maart 2014 op in Kuala Lumpur en stortte diezelfde dag met 239 mensen aan boord neer in de gigantische Indische Oceaan, maar wáár precies kon nooit achterhaald worden.

Negroni probeert in haar boek ‘The Crash Detectives: Investigating the World’s Most Mysterious Air Disasters’ het mysterie van de crash te verklaren.

Decompressie

Volgens Negroni is de ondergang van het vliegtuig mogelijk te wijten aan decompressie, een verlies van cabinedruk (die het vliegtuig geschikt maakt voor menselijk verblijf, nvdr.). Dat technische probleem zou ontstaan zijn door een elektriciteitsstoring, die zich 38 minuten na het opstijgen voordeed en ook het radiocontact verbrak.

De storing had vrij snel fatale gevolgen. “Het zuurstofniveau was genoeg om de passagiers zo’n 15 minuten in leven te houden”, aldus Negroni. Daarop zouden alle passagiers en de ervaren kapitein Zaharie Ahmad Shah (53), die dan naar het toilet was, bezweken zijn aan zuurstoftekort. Behalve Hamid dus. De copiloot bleef gespaard van het zuurstoftekort, omdat hij in de cockpit zat, en was in staat om nog uren rond te vliegen.

Zaharie Shah heeft aan de deur van de cockpit kostbare tijd verloren, hij bezweek voor hij terug achter de stuurknuppel kon gaan zitten

Dilemma

Maar waarom keerde Zaharie niet snel terug naar de cockpit? Hij had met zijn ervaring het vliegtuig kunnen redden van een crash? “Ik denk dat Zaharie het toilet in business class gebruikte. Dat bevindt zich vlakbij de cockpit en wordt ook door de bemanning gebruikt. Hij moest daar een keuze maken: zonder extra zuurstof teruggaan naar de cockpit of in het toilet blijven wachten tot Fariq het vliegtuig naar een lagere hoogte kon brengen, en vervolgens weer bij zijn collega aansluiten. Ik vermoed dat Zaharie voor de eerste optie koos, maar ook snel te kampen kreeg met zuurstoftekort.”

Maar aan de deur van de cockpit wachtte hem nog een ander obstakel. “De deur van de cockpit wordt automatisch ontgrendeld als de cabinedruk verloren gaat.” Zou Zaharie dat nog beseft hebben of bonkte hij meteen met geweld uit de deur en probeerde hij alsnog de code in te voeren?” Volgens Negroni heeft hij daar alleszins kostbare tijd verloren en bezweek voor hij terug achter de stuurknuppel kon gaan zitten.

Er is geen enkele kans dat de passagiers nog konden gereanimeerd worden. Ze waren al lang dood toen het vliegtuig in het water crashte Luchtvaartexpert Christine Negroni

“Piloten van Malaysia Airlines hebben mij verteld dat het door de snelle decompressie heel moeilijk zou geweest zijn om terug te lopen naar de cockpit. Door zuurstoftekort kan elke fysieke inspanning zware gevolgen hebben voor het bewustzijn.”

Uiteindelijk kon ook Hamid een crash in de onmetelijke zee niet vermijden. En daar heeft de auteur ook een bewijs voor.

Bewusteloos

“Het toestel vliegt plots zuidwaarts”, aldus Negroni, die ervan uitgaat dat vlucht MH370 een spookvliegtuig geworden was. “Dat is het moment waarop hij bewusteloos is gevallen. Op dat moment waren de passagiers reeds gestorven. Er is geen enkele kans dat ze nog konden gereanimeerd worden. Ze waren al lang dood toen het vliegtuig in het water crashte.”

“Niets wat de piloot nog gedaan heeft, is enigszins logisch.” Volgens Negroni kon Hamid niet meer normaal functioneren door hypoxie, een toestand waarbij delen van het lichaam zoals de hersenen zonder zuurstof vallen.