Luchtvaartautoriteit VS: regeringen beslissen zelf over terugkeer Boeing 737 Max IB

24 september 2019

03u48

Bron: Belga, ANP 0 Elke nationale regering zal afzonderlijk beslissen of het type passagiersvliegtuig Boeing 737 MAX opnieuw mag vliegen. Dat zei de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vandaag. De vliegtuigen staan al zes maanden aan de grond na twee dodelijke crashes.

Volgens de FAA zal "elke regering haar eigen beslissing treffen om het vliegtuig opnieuw in dienst te nemen, gebaseerd op een grondige veiligheidsanalyse". De verklaring kwam er nadat FAA-bestuurder Steve Dickson in Canda meer dan vijftig luchtvaartfunctionarissen had ontmoet achter gesloten deuren. Bij die ontmoeting werd de wereldwijde luchtvaartgemeenschap op de hoogte gebracht van de vooruitgang omtrent het vliegtuig.

De 737 MAX-vliegtuigreeksen werden in maart aan de ketting gelegd, na twee crashes waarbij toestellen van het type MAX 8 waren betrokken. In maart kwamen in Ethiopië 157 mensen om het leven, bij een andere crash in Indonesië in oktober vorig jaar waren dat er 189. De oorzaak van de crashes zou te maken hebben met softwareproblemen.

Geen voorgeschreven tijdlijn

Het certificeren van de 737 MAX is een essentiële stap voordat het toestel opnieuw passagiers kan vervoeren. De FAA herhaalde wel dat er geen "voorgeschreven tijdlijn" is om het toestel opnieuw in dienst te nemen.

In de "komende weken" brengt een panel van technische veiligheidsexperten van wereldwijde luchtvaartautoriteiten zijn bevindingen en aanbevelingen uit in de procedure om de 737 MAX opnieuw te certificeren.

Boeing zei zelf dat de 737 MAX-toestellen in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, in de herfst weer in gebruik kunnen worden genomen, maar gaf daarvoor geen exacte datum.