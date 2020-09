Luchtvaart staat voor grootste transportuitdaging ooit: “8.000 jumbojets nodig om vaccin over hele wereld te verdelen” KVDS

10 september 2020

12u30

Bron: IATA, BBC 1 Een vaccin tegen het nieuwe coronavirus is er nog niet, maar de luchtvaartindustrie is wel al aan het bekijken hoe dat wereldwijd verspreid kan worden. Het belooft immers een epische onderneming te worden zonder voorgaande. “We zullen het equivalent nodig hebben van 8.000 Boeings 747”, klinkt het bij de internationale sectororganisatie International Air Transport Association (IATA). “En dan gaan we ervan uit dat er maar één dosis per persoon nodig is.”

“De grootste transportuitdaging ooit” wordt de verspreiding van een coronavaccin door de IATA in een persmededeling genoemd en daarom wordt nu al volop gewerkt aan een globaal plan. Aan tafel zitten onder meer vliegmaatschappijen, luchthavens, gezondheidsmedewerkers en farmabedrijven. Maar de organisatie roept ook regeringen op om al te beginnen met de voorbereidingen, zodat er geen tijd verloren gaat als er eenmaal een goedgekeurd vaccin is. “Het veilig verdelen van een vaccin wordt de missie van de eeuw voor de internationale sector van de luchtcargo”, aldus CEO Alexandre de Juniac van IATA.

Bevroren

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben luchtvaartmaatschappijen zich meer toegelegd op cargo, omdat het vervoer van passagiers dramatisch terugviel. Maar het verdelen van vaccins blijkt een complexere opdracht te zijn. Niet alle vliegtuigen zijn geschikt om vaccins te vervoeren, omdat dat voor geneesmiddelen bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden Celsius en binnen een bepaalde tijd moet gebeuren. Dat houdt er nog geen rekening mee dat sommige vaccins misschien wel in bevroren toestand verspreid moeten worden, wat nog specifiekere eisen stelt.

Daarnaast speelt ook de veiligheid een belangrijke rol, want vaccins zullen een waardevol goed zijn. “Er moeten afspraken gemaakt worden zodat ladingen beschermd worden tegen sabotage en diefstal”, volgens de IATA. De organisatie maakt zich sterk dat ze daar de nodige knowhow en systemen voor heeft, maar dat die wel fors opgeschaald zullen moeten worden.

Grenzen

Vluchten naar bepaalde delen van de wereld zullen erg belangrijk zijn, omdat ze niet de mogelijkheid hebben om zelf een vaccin te produceren. Dat is het geval voor sommige delen van Zuidoost-Azië. Het vaccin verdelen in Afrika is op dit moment nog onmogelijk, omdat de regio bijzonder groot is, het oversteken van grenzen erg complex en er niet voldoende cargocapaciteit voor handen is.

Momenteel is er wereldwijd een 200-tal vaccins in ontwikkeling. Een dertigtal zit al in de klinische testfase en wordt op dit ogenblik uitgeprobeerd op mensen.

