Luchtvaart gewaarschuwd voor gevaar na uitbarsting vulkaan op Bali

09u17

Bron: ANP 0 Reuters De Agung spuwt rook en as uit. Indonesische luchtvaartautoriteiten waarschuwen voor gevaar rond Bali waar de vulkaan Agung is uitgebarsten. De vulkaan heeft inmiddels een rookpluim met as en stoom van zes kilometer hoogte uitgespuwd.

De vulkaan ligt in het noordoosten van Bali op ongeveer 70 kilometer van de populaire badplaatsen Kuta en Seminyak. Wegen, auto's en gebouwen in de buurt van de berg zijn bedekt met een laag as.

In de nacht van zaterdag op zondag was een gloed te zien die wees op magma dat uit de vulkaan wordt gedrukt. Bij de recentste uitbarsting van de vulkaan in 1963 vonden meer dan duizend mensen de dood en werden diverse dorpen verwoest.

