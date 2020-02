Luchtruim Canarische Eilanden opnieuw gesloten door grote zandstorm ADN

23 februari 2020

15u17

Bron: Belga 3 Het luchtruim van de Canarische Eilanden is vanmiddag opnieuw gesloten wegens de storm die zand en stof uit de Sahara aanvoert, met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur.

De autoriteiten waren voor de tweede keer binnen 24 uur gedwongen vluchten naar Gran Canaria en Lanzarote om te leiden, onder meer naar Agadir in Marokko. Eerder op de dag werd het vliegverkeer nog hervat toen de Calima, zoals dit type storm in de regio wordt genoemd, wat leek geluwd. Een beperkt aantal toestellen kreeg toestemming om te landen.

In totaal werden al honderden vluchten geannuleerd of omgeleid, meldde AENA, het bedrijf dat Spaanse vliegvelden beheert. Door de barre omstandigheden zijn de vertragingen groot en tal van toeristen gestrand. Behalve Gran Canaria en Lanzarote is ook Tenerife getroffen.



Op sommige plaatsen werden zaterdag windstoten gemeten van 160 kilometer per uur. Die bemoeilijkten ook het werk van brandweermannen, die in het zuidwesten van Gran Canaria bosbranden proberen te blussen. Ook blusvliegtuigen kunnen moeilijk bij de branden komen, die ongeveer 300 hectare grond hebben verwoest. Ongeveer 500 mensen zijn uit de regio geëvacueerd.