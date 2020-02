Luchtruim boven luchthaven Madrid gesloten door mogelijke aanwezigheid drones

03 februari 2020

14u40

Het Spaanse ministerie van Transport heeft op Twitter meegedeeld dat het luchtruim boven de internationale luchthaven Barajas in de hoofdstad Madrid voor minstens twee uur gesloten is. Er zouden drones zijn gespot in het gebied.