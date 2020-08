Luchtmacht VS onderzoekt melding drone bij Air Force One kv

18 augustus 2020

03u30

Bron: ANP 0 De Amerikaanse luchtmacht doet onderzoek naar een melding van een drone die vlak bij het vliegtuig van president Trump zou zijn gesignaleerd. Het voorval zou zijn gebeurd vlak voordat de Air Force One zondag landde op de luchtmachtbasis Andrews in Maryland.

Een verslaggever die in het vliegtuig zat meldde dat de voor de president aangepast Boeing 757 "recht over een klein object" vloog. Het was volgens hem "opmerkelijk dicht bij het vliegtuig van de president" en leek op een drone.

De luchtmacht geeft aan dat melding wordt onderzocht en benadrukt dat het toestel zonder problemen is geland. Trump keerde zondag terug naar Washington na een kort verblijf op zijn golfclub in New Jersey.