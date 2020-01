Luchtkwaliteit nergens ter wereld slechter dan in Australische hoofdstad door bosbranden jv

Bron: CNN, ANP 1 De vreselijke bosbranden blijven Australië plagen. De lucht in de hoofdstad Canberra was vandaag op een bepaald moment dubbel zo vervuild als in Peking. De schadelijke rook was er zo erg dat het federale departement voor noodtoestanden werd gesloten. Enig pluspuntje: het was wat koeler en er viel zelfs hier en daar regen na een “verschrikkelijke dag”.

Canberra noteerde vandaag 340 op de luchtkwaliteitsindex. Dat is dubbel zo hoog als de 170 in de Chinese hoofdstad Peking. Momenteel is de luchtkwaliteit nergens ter wereld zo slecht als boven Canberra. Verantwoordelijk daarvoor zijn de niet aflatende bosbranden in Australië, die nu al weken woeden en de hevigste in decennia zijn. Ze kleuren de lucht op vele plaatsen helemaal oranje. Er vielen in heel het land al 24 doden, tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. Heel wat woningen gingen in de vlammen op en ook duizenden wilde dieren overleefden de vuurzee niet. Met name de staten New South Wales, Victoria en South Australia worden hard getroffen.

Het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken riep het niet-essentiële personeel op uit het hoofdkantoor in Canberra weg te blijven. Zij moeten zeker twee dagen thuisblijven. Het departement is onder meer verantwoordelijk voor noodbeheer en de coördinatie tijdens rampen. Enkel een handjevol medewerkers werkt vanuit andere locaties. Ook de crèches in de hoofdstad gingen vandaag dicht “door de gevaarlijke luchtkwaliteit”. Net als winkels en musea. Zo is de National Gallery of Australia, een van de belangrijkste musea van de stad, eveneens dicht. Het museum zegt de deuren te sluiten om de mensen te beschermen, maar ook de kunst. Verder zijn ook veel vluchten van en naar Canberra geschrapt.

Intussen geven de iets koelere en natte weersomstandigheden in Australië de brandweerlieden enige welgekomen rust. Vooral psychologisch, want blussen doet de sporadische regen de branden niet. Bovendien worden later deze week helaas weer verschroeiende temperaturen rond de 40 graden verwacht.

Volgens premier Scott Morrison kan de crisissituatie nog maanden aanhouden. Gisteren zei hij dat voor sommige streken januari en februari de moeilijkste brandperiode zou kunnen zijn. De overheid trekt 2 miljard Australische dollar (ruim 1,2 miljard euro) uit voor de heropbouw, “om de verschillende gemeenschappen weer op de been te helpen”. Het Australische leger riep ook al 3.000 reservisten en andere gespecialiseerde mensen in overheidsdienst op.