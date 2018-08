Luchthaven van Orly dient klacht in tegen vechtende Franse rappers kv

02 augustus 2018

17u23

Bron: Belga 0 De luchthaven van Orly, vlak bij de Franse hoofdstad Parijs, gaat klacht indienen tegen Booba en Kaaris. De twee rappers en hun entourage waren gisteren in het luchthavengebouw slaags geraakt met elkaar, waardoor de vertrekhal tijdelijk gesloten werd en enkele vluchten vertraging opliepen.

De twee rappers werden gisteravond, samen met twaalf mensen uit hun entourage van hun vrijheid beroofd. Twee van hen worden niet verdacht, en zijn donderdagmorgen vrijgelaten. Booba en Kaaris zitten wel nog altijd in hechtenis.

Luchthavenuitbater Aéroports de Paris (ADP) zegt intussen dat het klacht heeft ingediend tegen veertien mensen, waaronder de twee rappers. De aanklacht betreft "verstoring van de openbare orde" met imagoschade en financiële schade als gevolg, en "het in gevaar brengen van het leven van anderen". "De vechtpartij verhinderde de instelling van een veiligheidszone rond achtergelaten bagage", zo verdedigt een woordvoerder van ADP die laatste aanklacht.

De twee rappers waren allebei op weg naar Barcelona, waar ze apart zouden optreden, toen de knokpartij woensdag rond 15 uur ontstond. Hoe het gevecht precies losbarstte, is onduidelijk. Op video's op sociale media is te zien hoe verscheidene mannen slaags raken tussen de rekken van een winkel en in de gangen van een vertrekhal van de luchthaven.

De 41-jarige Booba is al jaren één van de grote sterren van de Franse rap. Hij lanceerde mee de carrière van Kaaris (38), maar beide rappers vielen naar verluidt in onmin omdat Booba in zijn conflict met aartsrivaal Rohff onvoldoende steun voelde van Kaaris.

