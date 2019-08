Luchthaven München terug vrijgegeven na veiligheidsincident, gezochte persoon gevat AW

27 augustus 2019

10u49

Bron: Belga, ANP 0 Het vliegveld van het Duitse München heeft vandaag zeker vijftig inkomende en vertrekkende vluchten geschrapt na een incident met een passagier. De man was zonder controle achter de douane gekomen waarna de luchthaven de twee terminals deels sloot en de politie naar hem op zoek ging.

Na ongeveer tweeënhalf uur zei een luchthavenwoordvoerder dat de gezochte persoon volgens de politie opgepakt was. Een uur later gaf de politie de volledige luchthaven vrij. Ondertussen was onderzocht waar de passagier zich had opgehouden, zegt de luchthavenwoordvoerder. Meer dan vijftig vertrekken en aankomsten zijn geannuleerd. Toch blijft het aantal vertraagde vluchten beperkt, zei de woordvoerder. In totaal waren er vandaag ongeveer 1.200 vertrekken en aankomsten gepland in München.



De politie greep in omdat een passagier, uit een zogenaamd onveilig derde land, terminal 2 was binnengekomen. Via een nooduitgang zou die persoon in een zone zijn geraakt waar slechts gecontroleerde passagiers mogen komen, zei de luchthavenwoordvoerder. De politie zou daarom veiligheidsmaatregelen genomen hebben die in overeenstemming zouden zijn met de Europese richtlijnen.



Alle passagiers in de bewuste zones van de terminals moesten opnieuw gecontroleerd worden, zei een woordvoerder van de politie. Ook terminal 1 werd deels ontruimd, omdat die met de bus kan bereikt worden. De luchthaven verdeelde water aan getroffen passagiers en informeerde hen via luidsprekers en Twitter.