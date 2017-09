Taliban bombarderen luchthaven Kaboel na aankomst Amerikaans defensieminister LB

11u14

Bron: Reuters 2 AFP Amerikaans defensieminister Jim Mattis zal samen met NAVO-chef Jens Stoltenberg bij president Ashraf Ghani de door de VS geleide NAVO-missie bespreken die erop gericht is het Afghaanse leger te trainen en bij te staan. Kort na de aankomst van Amerikaans defensieminister Jim Mattis is de luchthaven van Kaboel gebombardeerd. Mortiervuur bestookte de militaire sectie van de internationale luchthaven. Er vielen geen slachtoffers. De taliban eisten nadien de aanval op. De luchthaven wordt geëvacueerd, alle vluchten zijn afgelast. Enkele uren voor de aanval was Mattis in de Afghaanse hoofdstad geland.

De politie heeft de omgeving afgezet om uit te vissen van waar de raketten precies werden afgevuurd. Mattis is het eerste lid van Trumps kabinet dat Afghanistan bezoekt nadat Trump aankondigde dat de VS meer troepen naar Afghanistan zou sturen. Het onaangekondigde bezoek komt er nu de Afghaanse veiligheidstroepen moeite hebben weerwerk te bieden aan de taliban, die sinds de terugtrekking van door de VS geleide NAVO-troepen eind 2014 terug in het offensief ging.

Mattis zal samen met NAVO-chef Jens Stoltenberg bij president Ashraf Ghani en andere topfunctionarissen de door de VS geleide NAVO-missie bespreken die erop gericht is het Afghaanse leger te trainen en bij te staan.

Afgelopen zondag was er nog een aanslag op een Deens NAVO-konvooi in Kaboel. Daarbij raakten drie burgers gewond.