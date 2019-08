Luchthaven Hongkong weer in bedrijf

13 augustus 2019

Bron: ANP

De luchthaven van Hongkong is weer in bedrijf. Dat hebben de autoriteiten van het vliegveld bekendgemaakt. Op de borden in de vertrekhal staan weer vertrektijden en passagiers kunnen weer inchecken. Hongkong heeft een van de drukste luchthavens ter wereld.