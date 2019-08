Luchthaven Hongkong schrapt alle vluchten door duizenden betogers in aankomsthal kg

12 augustus 2019

09u30

Bron: Belga 8 De luchthaven van Hongkong heeft vandaag alle overblijvende vluchten geschrapt nu manifestanten voor de vierde dag op rij het terminalgebouw bezetten. Zij hekelen het geweld van de politie tijdens de antiregeringsprotesten van afgelopen weekend.

“De luchthavenoperaties op Hong Kong International Airport zijn ernstig verstoord als een gevolg van de volksverzameling op de luchthaven vandaag”, aldus de luchthaven in een verklaring. “Alle check-indiensten voor vertrekkende vluchten zijn opgeschort. Behalve de vertrekkende vluchten die het check-inproces hebben afgerond en de aankomende vluchten die al naar Hongkong op weg zijn, zijn alle andere vluchten voor de rest van de dag opgeschort.”



Duizenden in het zwart geklede manifestanten kwamen vandaag in de aankomsthal van de luchthaven toe. Daar verzamelden ze zich eerder al voor een sit-in van drie dagen, die gisterennacht zou eindigen.

Protest

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is. De betogers willen ook dat het geweld waarvan ze de politie beschuldigen onderzocht wordt.



Sinds Londen in 1997 afstand deed van zijn Hongkong, heeft de regio een aparte status binnen de Volksrepubliek China, onder het motto “een land, twee systemen”.

Luchtvaartpersoneel aan de deur

Ook Cathay Pacific, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Hongkong, kwam de voorbije dagen in het vizier van de Chinese overheid, nadat werknemers van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij hadden deelgenomen aan protesten tegen de Chinese regering.



Vanuit Peking kwam de boodschap dat de werknemers die deelnamen aan de protesten, niet meer mogen werken op vluchten van Cathay Pacific die door het Chinese luchtruim gaan. Een order waarnaar de maatschappij zich zal schikken, zo liet ze weten. Meer nog, zij waarschuwde dat werknemers die nog aan "illegale betogingen" deelnemen, ontslagen kunnen worden.



En de luchtvaartmaatschappij voegde intussen ook al de daad bij het woord. Een piloot die was opgepakt tijdens protesten, werd geschorst, en twee andere werknemers werden ontslagen wegens "wangedrag".



De activiteiten van Cathay Pacific in China "zijn essentieel voor onze business", zei topman Rupert Hogg. Ook gaan heel wat van de vliegroutes van en naar Europa en de Verenigde Staten door het Chinese luchtruim. Cathay vliegt vanuit Hongkong ook van en naar Brussels Airport.