Luchthaven Helsinki zet speurhonden in om coronabesmettingen op te sporen MDG

24 september 2020

13u48

Bron: Belga 0 De luchthaven van de Finse hoofdstad Helsinki zal honden inzetten voor het opsporen van mensen die besmet zijn met het coronavirus. De luchthaven kondigde op zijn website aan dat tien honden zijn getraind om het coronavirus op te sporen. Vier van hen zijn sinds woensdag in actie, volgens de Facebookpagina van Helsinki Airport. Naar verwachting zullen de gevoelige neuzen van de honden de identificatie van wie besmet is versnellen.

Volgens voorlopige tests door dierenartsen van de Universiteit van Helsinki kunnen honden het virus met bijna honderd procent zekerheid ruiken, aldus de luchthaven. Een veel kleiner staal dan nodig is voor medische tests is voor hen voldoende. "Een hond heeft slechts 10 tot 100 moleculen nodig om het virus te identificeren, terwijl er 18 miljoen nodig zijn voor een gewone test", luidt het in de verklaring. De dieren kunnen het virus identificeren nog voor er symptomen zijn van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

De viervoeters komen niet direct in contact met de reizigers. Tijdens de controle wordt er een doek over de huid van de aankomende reiziger gewreven. Die doek wordt vervolgens aan de hond gegeven om in een aparte ruimte te snuffelen.

"Wij zijn pioniers", zegt luchthavenbaas Ulla Lettijeff. "Voor zover wij weten, heeft geen enkele andere luchthaven geprobeerd om het reukvermogen van de honden op zo'n grote schaal tegen Covid-19 te gebruiken."

