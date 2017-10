Luchthaven Bremen gesloten nadat vliegtuig van landingsbaan raakt ib

02u15

Bron: Belga 0 thinkstock Stockfoto van een Cessna-vliegtuigje. Op de luchthaven van Bremen zijn gisterenavond alle toestellen aan de grond gehouden en aankomende vluchten omgeleid na een ongeval met een privévliegtuigje. Dat meldt de luchthaven.

Tijdens de landing raakte een Cessna Citation 550 Bravo van de landingsbaan af en stopte het vliegtuig ongeveer 15 meter verder in het gras. Het in Rusland geregistreerde toestel liep geen zware schade op en de drie inzittenden - allen crewleden - bleven ongedeerd.

Herfststorm Herwart

Het is nog onduidelijk wat precies de oorzaak is van het ongeval. Mogelijk zou het voorval te wijten zijn aan de zware herfststorm Herwart. Door het incident is het vliegverkeer op de luchthaven stilgelegd. Aankomende vluchten werden omgeleid naar luchthavens in de buurt. Het is niet duidelijk hoelang de luchthaven precies gesloten zal blijven.





EPA In Berlijn waaide door de herfststorm Herwart een hele stellage om.

Flugzeug von #Sturm weggefegt: Airport #Bremen stellt Flugbetrieb einhttps://t.co/vPqBXeWt1h

#squidapp #Herwart Squid App DE(@ SquidAppDE) link