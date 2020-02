Luchthaven Aleppo na acht jaar heropend YV

19 februari 2020

12u42

Bron: ANP 1 Voor het eerst sinds 2012 is een lijnvlucht geland op het vliegveld van de Syrische stad Aleppo. Dat gebeurde enkele dagen nadat het regime van president Bashar al-Assad bekendmaakte de omgeving van de metropool weer in handen te hebben.

De heropening van de internationale luchthaven van Aleppo, de tweede grootste stad van het land, is een symbolisch moment voor de regering. De ministers van Transport en Toerisme vlogen aan boord van de Airbus A320 van Syrian Air van de hoofdstad Damascus naar Aleppo, en ook journalisten mochten mee.

Het civiele vliegverkeer vanaf de luchthaven kwam in 2012 volledig stil te liggen. Toen kregen tegenstanders van Assad grote delen van de stad in handen. Syrische regeringstroepen heroverden Aleppo enkele jaren later, maar opstandelingen bleven raketten afvuren vanuit omliggende gebieden.

De autoriteiten hopen dat de heropening van de luchthaven de lokale economie zal stimuleren. Minister van Transport Ali Hammoud zegt dat er nog op toestemming wordt gewacht om weer internationale vluchten uit te voeren. Het zou de bedoeling zijn vanaf volgende maand weer op Caïro te gaan vliegen.