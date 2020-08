Luchtbrug tussen Nieuw-Zeeland en Australië voorlopig van de baan IB/redactie

03 augustus 2020

04u30

Bron: Reuters, Radio NZ 0 Een exclusieve ‘luchtbrug’ tussen Australië en Nieuw-Zeeland komt er voorlopig niet. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern laten weten.

Het gaat nog zeker enkele maanden duren tot vrij reizen tussen de twee landen weer mogelijk is, aldus de premier. Hoewel er afgelopen tijd af en toe sprake was van een mogelijke exclusieve verbinding tussen Nieuw-Zeeland en Australië, is dat door het stijgende aantal coronabesmettingen in Australië nu van de baan.

Vrij reizen zonder verplicht quarantaine, aldus Ardern, kan alleen tussen landen waar al zeker 28 dagen geen binnenlandse besmettingen zijn geteld. “Dat gaat voor Australië nog lang duren”, aldus Ardern. “Hun cijfers zijn momenteel heel hoog.”

Australië heeft momenteel inderdaad te kampen met een besmettingsgolf. In bepaalde gebieden, zoals de miljoenenstad Melbourne, zijn strikte coronamaatregelen weer volledig van kracht. Inwoners van die stad en omgeving hebben de komende zes weken te maken met een avondklok. Ook mogen ze slechts een uur per dag naar buiten om te bewegen en wordt zelfs de hoeveelheid bezoekjes aan de supermarkt gereguleerd.