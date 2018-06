Luchtbeelden tonen ravage na uitbarsting vulkaan in Guatemala Redactie

05 juni 2018

15u31

Bron: AP 0

Bij de vulkaanuitbarsting in het zuidwesten van Guatemala zijn al zeker 69 mensen omgekomen. Er vielen ook tientallen gewonden. Tijdens de uitbarsting spuwde de Volcán de Fuego as, rook en lava. De aswolk reikt tot wel 10 kilometer hoogte. De noodtoestand is afgekondigd.